Acidente com trens deixa 13 feridos em SP

O acidente aconteceu por volta das 11h20, próximo à Estação Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Nove vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual de Franco da Rocha, informou a Secretaria Estadual de Saúde. Entre elas há seis mulheres, com idades entre 38 e 54 anos, e três homens, com idades entre 23 e 53 anos. Seis pessoas estão em observação com quadro estável, duas receberam alta e uma passa por cirurgia por causa de uma fratura.