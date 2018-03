Acidente com trio elétrico mata uma pessoa em SP Uma pessoa morreu e duas ficaram levemente feridas, após o tombamento de um caminhão usado como trio elétrico, na Rodovia Régis Bittencourt, na manhã de hoje. O acidente aconteceu por volta das 6 horas, na altura do km 302, na região de São Lourenço da Serra (SP). O motorista perdeu o controle do veículo, que tombou fora da pista, no sentido Paraná. A rodovia ficou interditada totalmente por cerca de 15 minutos, e por volta das 9 horas a faixa da direita que permanecia bloqueada foi liberada. Segundo informações da polícia rodoviária, não havia lentidão no local. Rodovias O movimento nas principais rodovias que cortam São Paulo em direção ao interior e litoral do Estado permanecia normal para o período da manhã, segundo informações das polícias rodoviárias estadual e federal. O motorista encontrava lentidão apenas nas duas pistas da Rodovia Castelo Branco, no sentido São Paulo. Segundo a Viaoeste, concessionária que administra a rodovia, o congestionamento estava entre os kms 25 e 13 da pista expressa e entre os kms 19 ao 14, na pista marginal. O motivo, de acordo com a Viaoeste, era o excesso de veículos. No sentido interior, o tráfego era normal.