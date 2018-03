Acidente com van deixa 2 mortos e 15 feridos na BA Duas pessoas morreram e 15 ficaram feridas hoje depois de uma van que levava trabalhadores de Livramento de Nossa Senhora para Vitória da Conquista, no sul da Bahia, bater de frente em um carro com quatro passageiros. O acidente ocorreu no quilômetro 14 da rodovia BA-262, a pouco mais de dez quilômetros de seu destino final. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista da van teria tentado desviar de um buraco na via, mas perdeu o controle, invadiu a pista contrária, atingiu o carro e capotou.