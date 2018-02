Acidente com van deixa seis mortos em rodovia na Bahia Seis pessoas (três homens e três mulheres) morreram e outras dez ficaram feridas no capotamento de uma van que fazia o percurso da BR-116 entre Vitória da Conquista e Belo Campo, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi causado pelo estouro de um dos pneus do veículo. Os feridos foram encaminhados a hospitais da região e não correm risco de morrer.