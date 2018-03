Acidente com van escolar deixou 16 feridos

A Secretaria Municipal de Trânsito da região informou que uma betoneira da empresa Polimix, provavelmente em alta velocidade, tombou na avenida Monteiro Lobato, esquina com a avenida Otávio Braga de Mesquita, e bateu no ônibus da viação Internorte, que faz o trajeto São Paulo/São Miguel. O ônibus colidiu então com a van escolar, do Externato de Educação Infantil Santa Rita. A van é particular e está em situação regular junto à Secretaria de Transportes e Trânsito.