Acidente congestiona a Anhangüera em Jundiaí-SP O tráfego na Rodovia Anhangüera estava complicado na manhã de hoje por conta de um acidente na altura do km 20 da pista sentido São Paulo, na região de Jundiaí. Segundo informações da concessionária Autoban, empresa que administra a rodovia, por volta das 7 horas um caminhão colidiu com uma barreira de concreto, tombando em seguida. A carga se espalhou pela pista. Ninguém ficou ferido. As pistas foram totalmente interditadas e uma delas foi liberada por volta das 8h15. A Autoban montou um desvio no km 22, na região de Osasco, e os veículos seguiam viagem pelo Rodoanel Mário Covas. No outro sentido, os veículos foram desviados para a Rodovia dos Bandeirantes no km 50. Segundo a Autoban, um guincho já estava no local para a retirada do caminhão e a previsão é a de que por volta das 9 horas a pista seja liberada totalmente. Com a interdição, formou-se um congestionamento de dois quilômetros na Rodovia Anhangüera. Já a Rodovia dos Bandeirantes apresentava lentidão entre os kms 22 e 13, na chegada à capital, devido à Marginal Tietê congestionada. Rodovias A rodovia Presidente Dutra também apresentou pontos de congestionamentos nesta manhã, por conta do excesso de veículos. Segundo a NovaDutra, o pior trecho de lentidão estava no km 217, da pista sentido Rio de Janeiro. Eram seis quilômetros de trânsito parado, na região de Guarulhos. No outro sentido, em direção a São Paulo, os motoristas encontravam morosidade no km 221, com a pista lateral somando quatro quilômetros, no km 229, com dois quilômetros na pista lateral, e km 231, com um quilômetro em cada pista. As demais rodovias que cruzam a cidade, como a Fernão Dias, Régis Bittencourt, sistema Anchieta-Imigrantes e Ayrton Senna, apresentavam trânsito normal para uma quinta-feira, segundo informações das polícias rodoviárias estadual e federal. Já o sistema Castello Branco-Raposo Tavares apresentava pontos de lentidão. Na Castello, eram dois quilômetros de congestionamento na chegada a São Paulo, assim como na Raposo Tavares, de acordo com a Viaoeste.