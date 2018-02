Acidente de Bianchi foi 'falta de sorte', diz porta-voz de Suzuka A batida que deixou o piloto francês de Fórmula 1 Jules Bianchi em estado grave, com graves lesões na cabeça, foi provocada por falta de sorte e não por um erro de avaliação dos responsáveis pelo Grande Prêmio do Japão, disse um porta-voz do circuito japonês de Suzuka nesta terça-feira.