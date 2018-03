Acidente de ônibus com índios mata 2 no MT Duas pessoas morreram e 23 ficaram feridas, entre elas três gravemente, em um acidente na Rodovia BR-163, na região de Sorriso, em Mato Grosso. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um ônibus que transportava 52 índios que iriam bloquear a rodovia na região norte de Mato Grosso perdeu o controle da direção do ônibus, que tombou sobre a pista e em seguida capotou. O acidente aconteceu na altura do km 970, na localidade conhecida como "curva da morte".