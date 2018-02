Acidente de ônibus deixa 14 mortos e 55 feridos em Honduras

O ônibus, que transportava 69 pessoas, caiu cerca de 80 metros nas proximidades do povoado de San Juan de Opoa, a 200 quilômetros de Tegucigalpa, disse um funcionário do Serviço de Trânsito.

Inicialmente, a informação era de que pelo menos 11 pessoas haviam morrido e mais de 45 haviam ficado feridas no acidente.

"Lamentavelmente podemos informar que temos 14 mortos e 55 feridos", disse à Reuters o chefe da Comissão Permanente de Contingências (Copeco), Moisés Alvarado.

As pessoas que viajavam no ônibus pertencem a uma congregação das Testemunhas de Jeová e partiram da cidade de Choloma com destino ao Estado de Lempira, no leste do país, para pregar, segundo informações preliminares.