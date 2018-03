Acidente deixa 1 morto e 5 feridos no centro de SP Uma pessoa morreu após um carro bater num ônibus que estava parado, no centro de São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 10h30, na Rua Dom Francisco de Sousa. Segundo o Corpo de Bombeiros, que enviou seis equipes ao local, outras cinco pessoas se feriram e foram levadas ao Hospital das Clínicas e à Santa Casa. Em razão do acidente, a via foi totalmente interditada. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que os motoristas têm de desviar pela Rua Brigadeiro Tobias e seguir até a Praça do Correio.