Acidente deixa 2 feridos e fecha Raposo Tavares em SP Os motoristas de dois caminhões ficaram feridos na manhã de hoje após se envolverem em um acidente na Rodovia Raposo Tavares, em São Roque, no interior paulista. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um dos caminhões bateu na traseira do outro na pista sentido capital, fazendo com que o primeiro saísse da pista e caísse numa ribanceira. O segundo tombou na via. A pista foi totalmente interditada. A concessionária Viaoeste informou que o tráfego na região estava sendo desviado pela pista sentido interior da estrada. No fim da manhã de hoje, o bloqueio provocava 1 km de congestionamento no trecho. As vítimas do acidente, que ficaram presas nas ferragens, foram socorridas na Santa Casa de São Roque e no Hospital Regional de Sorocaba. O estado de um dos caminhoneiros era grave, e do outro, moderado.