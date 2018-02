Acidente deixa 3 mortos e 3 feridos no interior de SP As irmãs Letícia Ledis de Rocha, de 13 anos, Ashley Aparecida Silva de Souza, de 9 anos, e Sarah Gabrielly, de 6, morreram neste sábado, 7, quando o carro em que viajavam capotou na Rodovia João Hipólito Martins, em Botucatu, no centro-oeste paulista. Três pessoas ficaram feridas, duas em estado graves.