Acidente deixa 3 mortos na BR-364, em Mato Grosso Três pessoas morreram ontem em um grave acidente entre um veículo de passeio e dois caminhões na rodovia BR-364, em Mato Grosso. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, um carro foi esmagado entre dois caminhões, na altura do km 450, no trecho que liga Várzea Grande a Jangada. Um dos caminhões seguia de Paranaguá, no Paraná, para Brasnorte, no Mato Grosso. No km 449,1, ele parou, devido às obras de recuperação da pista e ficou aguardando a liberação para passar pelo trecho que estava sendo recuperado. Logo atrás parou o carro de passeio. Em seguida, o segundo caminhão, que seguia de São Simão, em Goiás, para Sorriso, no Mato Grosso, colidiu com a traseira do carro, fazendo com que este viesse a colidir com a traseira da carreta. Além do condutor, viajavam no veículo sua mulher e seu neto. Os três morreram no local, presos às ferragens. Os motoristas das duas carretas nada sofreram. Chovia bastante na hora do acidente.