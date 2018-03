Acidente deixa 4 mortos em Minas Gerais Um acidente ocorrido ontem na Rodovia BR-040, em Minas Gerais, deixou 4 mortos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 756, na Zona da Mata mineira, num trecho conhecido como "viaduto da morte", um dos mais perigosos da estrada, entre Juiz de Fora e Barbacena. Um veículo com chapa de São José dos Campos (SP), que seguia para o Rio, perdeu o controle, invadiu a pista contrária e bateu contra outro carro, com placa de Belo Horizonte (MG). As pessoas que viajavam no automóvel de São José dos Campos morreram. Elas foram identificadas como Reginaldo Claudino da Silva, de 44 anos, o motorista, e as passageiras Márcia Maria do Carmo, de 49 anos, Andréia Aparecida do Carmo, de 35 anos, e Lúcia Helena do Carmo, cuja idade não foi informada. Adriana Moreira Reis, Júlia Reis e Henrique Oliveira, que estavam no outro carro, foram levados para um hospital particular, em Juiz de Fora.