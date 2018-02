Acidente deixa ao menos 13 mortos na Paraíba Um acidente entre três veículos ocorrido na noite de ontem deixou ao menos 13 mortos e três feridos na região da Borborema, no interior da Paraíba. A colisão ocorreu na BR-230 e envolveu uma van, um caminhão e um carro.Segundo informações iniciais, a van teria colidido de frente com o caminhão ao tentar ultrapassar um carro, por volta das 22 horas perto do município de São Mamede.