Acidente deixa cinco mortos em rodovia no RS Cinco pessoas morreram na madrugada de hoje num acidente em uma rodovia do Rio Grande do Sul. Dois caminhões e uma van colidiram por volta das 3 horas, na rodovia RS-324, na região de Passo Fundo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, um caminhão tentou fazer uma ultrapassagem em local proibido. O motorista da van, que vinha em sentido contrário, tentou frear para evitar o choque, mas acabou atingido por outro caminhão de combustíveis. O motorista do caminhão-tanque não se machucou. O condutor do caminhão que tentou a ultrapassagem indevida fugiu. Os cinco mortos eram da van, de acordo com a polícia.