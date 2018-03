Acidente deixa pelo menos seis feridos na Anhanguera Um acidente deixou pelo menos seis pessoas feridas nesta manhã na altura do quilômetro 17 da Rodovia Anhanguera, no sentido interior paulista. Conforme informações da concessionária AutoBAn, um carro de passeio colidiu contra a mureta de concreto às 8h40. Três motos do policiamento rodoviário que pararam para iniciar o atendimento foram atingidas por duas outras motos que passavam pelo local. Um caminhão também se envolveu no acidente, mas a concessionária ainda não tem mais detalhes sobre as circunstâncias das colisões e o estado de saúde das vítimas.