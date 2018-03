Acidente deixa trânsito lento na Marginal Tietê Os motoristas enfrentavam congestionamento na pista local da Marginal do Tietê de quase quatro quilômetros, nesta tarde, por conta de um acidente envolvendo um caminhão. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 13h30, o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo, que bateu em um poste da via, na altura da ponte da Freguesia do Ó, na pista sentido Castelo Branco. Ninguém ficou ferido. Havia lentidão na faixa da direita, ocupada por um veículo da Eletropaulo, que estava fazendo a manutenção da fiação do poste. Não há previsão para a liberação do local. Segundo a CET, a cidade registrava 33 quilômetros de trânsito parado às 14h42.