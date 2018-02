Acidente deixa três mortos na BR-290, no RS Três pessoas morreram em um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira na Rodovia BR-290, na região de Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul. Um ônibus da viação Planalto e um veículo Zafira argentino bateram de frente na altura do km 456. Três pessoas que estavam no automóvel morreram no local e o motorista do ônibus ficou ferido. A pista está interrompida, segundo a Polícia Rodoviária Federal.