Acidente deixa um morto e três feridos na Castelo Uma pessoa morreu e três ficaram feridas com gravidade em acidente ocorrido na tarde deste domingo, 22, no km 71 da rodovia Castelo Branco, em Itu. As vítimas estavam num carro que capotou depois de colidir com a lateral de uma van, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. O Corpo de Bombeiros pediu o apoio de um helicóptero Águia da Polícia Militar para o resgate das vítimas. Uma das pessoas que estavam no automóvel morreu na hora. Outros dois ocupantes do veículo, em estado grave, foram levados no helicóptero para o Hospital Regional de Sorocaba. O terceiro ferido, o condutor do carro, foi levado pelo serviço de resgate dos bombeiros para o Hospital São Camilo, em Itu. Em decorrência do acidente, o trânsito ficou lento na pista sentido interior da rodovia.