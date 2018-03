Acidente deixa uma vítima fatal na Castelo Branco As principais rodovias que cortam o Estado de São Paulo apresentam, de modo geral, movimento normal na manhã deste domingo. O registro mais grave ocorreu entre os quilômetros 27 e 25 do sistema Castelo Branco-Raposo Tavares, próximo ao município de Barueri, onde um acidente entre um caminhão e um veículo provocou a morte do motorista do automóvel. De acordo com a Via Oeste, que administra o trecho, o acidente ocorreu por volta das 6h40 e interrompe três faixas da rodovia no sentido Castelo Branco, gerando congestionamento no local. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, as quatro pistas da estrada estariam fechadas, com o atendimento ainda ocorrendo no local e o tráfego de veículos sendo feito pelo acostamento. A Régis Bittencourt e a Fernão Dias, por sua vez, tinham movimento tranqüilo, sem ocorrências de destaque e com boa visibilidade, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 9h50. Nos sistemas Anchieta-Imigrantes, Via Dutra e Anhangüera-Bandeirantes as condições de tráfego também eram boas de acordo com as concessionárias que administram as estradas - Ecovias, Nova Dutra e Autoban, respectivamente. Na Anhangüera-Bandeirantes, contudo, a pista 1 no Km 96, na região de Campinas, está fechada por causa da construção de um viaduto. A obra não provoca lentidão no local.