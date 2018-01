Acidente em estrada da região serrana gaúcha deixa cinco mortos Um acidente automobilístico matou cinco pessoas em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, na manhã deste sábado, 27. Todas as vítimas estavam em um Corsa com placas da cidade gaúcha de Bom Princípio que trafegava em direção a São Vendelino pela ERS-446, descendo a serra, e colidiu com um caminhão que seguia em sentido contrário.