Acidente em obra de Viracopos mata um operário

O operário de 19 anos e o companheiro, que apenas quebrou a perna, trocavam uma lâmpada em um poste no estacionamento para ônibus, na área de apoio da obra do novo terminal, quando a plataforma elevatória tombou com o caminhão.

O funcionário foi levado a uma unidade de pronto atendimento de Campinas, mas morreu. A concessionária do aeroporto, Aeroportos Brasil Viracopos, disse que o funcionário é de uma empresa terceirizada e usava equipamentos de segurança.

A concessionária informou também que está colaborando com os órgãos que vão apurar o acidente. O delegado da Polícia Civil Gilberto Souza Júnior afirmou que será apurado se houve falha mecânica ou falha humana.