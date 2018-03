Acidente em rodovia deixa cinco mortos no RS Um grave acidente ocorrido na tarde deste domingo deixou cinco mortos no interior do Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 15 horas na Rodovia BR-386, que liga as cidades de Canoas e Iraí, no extremo norte gaúcho. Na altura do quilômetro 342, município de Lajeado, um Chevrolet Monza acabou batendo de frente contra um caminhão. Cinco dos seis ocupantes do carro, ainda não identificados, morreram. A sexta pessoa que viajava no Monza ficou gravemente ferida e está internada no Hospital de Lajeado. Não houve vítimas no caminhão.