Acidente em SC deixa 30 mortos e 11 feridos

Com placa de União da Vitória (PR), o veículo perdeu o controle numa curva, em trecho de descida, e despencou em uma ribanceira com dezenas de metros de altura, local que pertence ao território do município de Campo Alegre (SC).

A dificuldade de acesso impediu a participação mais efetiva no resgate do helicóptero da Polícia Militar, que se deslocou de Florianópolis ao local do acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros desceram até o ônibus e, às 20h45, horário de fechamento deste texto, haviam informado à Polícia Rodoviária Estadual a existência de 30 vítimas fatais.

Os acidentes na rodovia, repleta de curvas e considerada muito perigosa pelos motoristas da região, mataram 66 pessoas nos últimos cinco anos, sem contabilizar as vítimas de ontem. A Serra Dona Francisca é reconhecida também pela beleza da vegetação ao redor, de Mata Atlântica. A dois quilômetros do local do acidente há um mirante bastante frequentado pelos usuários da rodovia.