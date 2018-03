Acidente em SC deixa dois mortos e seis feridos Em outro grave acidente registrado neste domingo, duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas na BR-101, próximo ao município de Imbituba, interior de Santa Catarina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um Ford Escort L, de Joinville, e um Volkswagen Polo 1.6, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, acabaram se chocando na altura do quilômetro 292 da rodovia. Em conseqüência, morreram no local o motorista do Escort, Fábio Nunes Florentino, e a passageira Ana Cláudia Norato, de 20 anos. Ficaram gravemente feridas três crianças, sendo uma de sete anos, outra de nove anos e a terceira de apenas um ano, além da passageira Terezinha Nunes Florentino. Essas vítimas também viajavam no Escort. No Polo, tiveram ferimentos graves o condutor, Claudio Renato de Azevedo Filho, e o passageiro Fabrício Vedana, de 30 anos. Por causa do acidente, a estrada chegou a ficar totalmente interrompida até 13h45, quando foi totalmente liberada ao tráfego.