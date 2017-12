Acidente em Sorocaba já soma seis mortos

A jovem Evelyn Fernandes, que estava internada em estado grave no Hospital Regional de Sorocaba, não resistiu aos ferimentos e morreu no final da tarde. Outros cinco jovens - quatro rapazes e uma garota - continuam internados e três deles estão em estado muito grave, segundo a informação do hospital.

Um dos feridos que também tinha sido levado para o hospital já recebeu alta. O grupo de jovens foi atropelado quando seguia para um ponto de ônibus, na rodovia Raposo Tavares, após sair da festa. O motorista da picape Saveiro, autor do atropelamento, alegou que se perdeu ao desviar de duas pessoas que atravessavam a rodovia.