Acidente entre 5 caminhões deixa 2 mortos em SC

Um acidente envolvendo cinco caminhões na noite de quinta-feira, 3, deixou um saldo de dois mortos e um ferido grave, na altura do quilômetro 117,6 da BR-116, no trecho da cidade de Santa Cecília, no centro do Estado de Santa Catarina. Dois dos veículos de carga que envolveram-se no acidente chocaram-se frontalmente. Os dois ocupantes de um deles, o motorista Ezequiel Padilha, de 30 anos, e Lucimara Pereira dos Santos, de 26 anos, morreram no local. O condutor do outro caminhão, Anilto Francisco Antunes Souza, de 33 anos, sofreu ferimentos graves. Os ocupantes dos demais veículos, que se chocaram posteriormente com os caminhões, saíram ilesos.