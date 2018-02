Acidente entre carro e caminhão deixa 5 feridos em SP Cinco pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um caminhão e um carro na altura do número 1.200 da Avenida Aricanduva, no bairro Chácara Califórnia, zona leste de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 9 horas de hoje. Com a batida, o caminhão caiu dentro do córrego.