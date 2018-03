Acidente entre carro e carreta deixa 4 mortos na Bahia Quatro pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta no Km 145 da BR-242, entre os municípios de Rafael Jambeiro e Itaberaba, na Bahia, 250 quilômetros a oeste de Salvador. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu por volta das 8 horas. Segundo depoimentos, o carro, um Nissan Sentra, foi parar sob a carreta depois de uma manobra que fez o veículo sair da pista e retornar em seguida. Seus quatro ocupantes - dois homens, de 37 e 24 anos, uma jovem de 18 e um adolescente de 17 - morreram na hora. Ainda não se sabe as causas do acidente, mas suspeita-se que o condutor do veículo tenha cochilado ao volante. O motorista da carreta não ficou ferido. Na batida, pedaços do carro voaram sobre a pista e chegaram a atingir outro veículo que passava pelo local, sem deixar feridos.