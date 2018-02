Acidente envolvendo 5 veículos mata 3 e fere 3 no RJ Um caminhão desgovernado provocou um grave acidente envolvendo cinco veículos que terminou com três mortes e deixou três feridos na tarde de ontem na Rodovia BR-101, na região de Campos, no norte do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na altura do km 102, quando o motorista perdeu o controle do caminhão e bateu numa carreta, atingindo depois uma van. Ainda desgovernado, o caminhão se chocou com um caminhão com cavalo mecânico, que acabou capotando e invadiu a pista contrária, batendo num carro de passeio.