Acidente interdita Régis Bittencourt no sentido SP Um acidente envolvendo uma carreta e dois carros deixou duas vítimas e interditou totalmente as duas pistas da Rodovia Régis Bittencourt, na manhã desta quinta-feira, 9. Segundo a concessionária que administra a via, a carreta colidiu com uma pilastra e tombou, pegando fogo e provocando também um acidente entre dois veículos.