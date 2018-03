Acidente mata 2 pessoas na Dutra Duas pessoas morreram e outra duas ficaram feridas em um acidente na altura do km 117 da Rodovia Presidente Dutra, na cidade paulista de Taubaté, no Vale do Paraíba, na noite de hoje. Segundo a NovaDutra, que administra a estrada, às 19h27, um ciclista foi atropelado por uma motocicleta, que foi atingida por um automóvel. Este veículo também acabou colidindo com um caminhão. Com o acidente, duas das três faixas da via ficaram interditadas até as 20h55. O bloqueio prejudicou o tráfego e o congestionamento na região chegou a três quilômetros. Por volta das 21h30, a fila de engarrafamento ainda era de dois quilômetros. Os feridos foram encaminhados para o Hospital de Taubaté. A concessionária não soube informar o estado deles e nem a identidade das duas pessoas que morreram.