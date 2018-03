Acidente mata 4 pessoas e fere três em rodovia de MG Um acidente envolvendo dois carros deixou quatro mortos e três feridos na altura do quilômetro 756 da BR-040, que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro, na tarde de hoje, próximo à cidade mineira de Ewbank da Câmara. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), chovia na região e o motorista de um carro de Belo Horizonte, que trafegava sentido Rio de Janeiro, perdeu o controle e invadiu a contramão, batendo de frente com um veículo de passeio. Segundo a polícia, todos os ocupantes do carro que atravessou a pista morreram na hora e os três passageiros do veículo atingido foram levados para um hospital de Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde estão em observação.