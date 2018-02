Acidente mata cinco argentinos no RS Um acidente automobilístico matou cinco argentinos, todos da mesma família, nas proximidades do KM 456 da BR-290, em Rosário do Sul, no sudoeste do Rio Grande do Sul, na manhã de hoje. As vítimas são Gustavo Ferraro, de 37 anos, Letícia Debuck, de 40 anos, e três filhos do casal, Matias, de 18 anos, Andres, de 11 anos, e Thiago, de três anos. Eles estavam a bordo de uma minivan Zafira que trafegava da fronteira em direção do oeste para o leste do Estado e bateu de frente em um ônibus da empresa Planalto que fazia a rota de São Gabriel a Santana do Livramento.