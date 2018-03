Acidente mata cinco brasileiros no Uruguai Um acidente automobilístico matou cinco integrantes de uma família brasileira no departamento de San José, no Uruguai, na noite de terça-feira. Eles estavam em um carro dirigido pelo administrador de empresas Kleynér Petró que bateu de frente em um caminhão frigorífico no km 61,5 da Rota 11. Depois de identificar os corpos, a polícia rodoviária uruguaia acionou o consulado brasileiro em Montevidéu, que comunicou os parentes das vítimas, em Porto Alegre e Esteio, na noite de quarta-feira. Um sobrinho da mulher de Petró viajaria ao Uruguai nesta quinta-feira, 02, para tratar do traslado. O condutor do caminhão saiu ileso do desastre.