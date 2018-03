Acidente mata duas mulheres da mesma família no Rio Duas mulheres da mesma família morreram e três pessoas, sendo duas crianças, ficaram feridas num acidente envolvendo um carro na tarde de hoje na região de Realengo, zona oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo perdeu o controle e bateu em uma mureta. Ana Maria dos Santos Alexandrino, de 47 anos, e Vivian Maria dos Santos Alexandrino, de 43 anos, morreram na hora. Já Pedro Alexandre Teodoro, de 2 anos, Maria Clara Alexandrino Teodoro, de 9 anos, e André Teodoro Campos, de 42 anos, foram encaminhadas ao Hospital Albert Schweitzer. Porém, não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. O caso foi registrado na 33ª Delegacia de Polícia de Realengo.