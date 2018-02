Acidente mata secretário de segurança de Mauá O secretário de Segurança Pública de Mauá (Grande ABC) Agnaldo de Cássio Moreira, de 32 anos, a esposa, Rosana Moura Souza, 25 anos, os sogros João Rodrigues de Souza Neto, 67 anos, Maria de Moura de Souza, 61 anos, e uma sobrinha, Milene Caroline Moreira Carvalho, 8 anos, morreram, no início da madrugada, num acidente no quilômetro 169 da PR-323, em Paiçandu, no norte do estado do Paraná. O prefeito de Mauá, Oswaldo Dias, do PT, decretou luto oficial de três dias na cidade.