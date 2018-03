Acidente mata seis e fere 29 no Espírito Santo Pelo menos seis pessoas morreram e 29 ficaram feridas em um grave acidente, ontem à noite, no Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 22 horas na Rodovia BR-262, no município de Domingos Martins, região serrana capixaba. Um ônibus da Viação Gontijo, que seguia de Guarapari, no Espírito Santo, para Belo Horizonte, em Minas Gerais, tombou naquele trecho e foi parar na pista inversa, atingindo um Fiat Strada e um Corsa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os seis mortos eram passageiros do ônibus. O motorista do coletivo, Evandro José de Oliveira, foi autuado por homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar. Ele disse que não estava em alta velocidade, mas que teria tido a visão prejudicada pelo farol alto de um veículo que vinha na direção oposta. Para ser liberado, o condutor do ônibus deverá pagar fiança no valor de R$ 3,8 mil. Os motoristas dos outros dois automóveis, identificados como Joílson Pedro Kugn e Hilmar Augusto Schwambach, ficaram feridos. Eles e outros passageiros que estavam no ônibus e também se feriram no acidente foram atendidos em hospitais de Domingos Martins e da Grande Vitória. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde do Espírito, nenhum deles corre risco de morte.