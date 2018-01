Acidente mata toda a família de professor da PUC-MG Um acidente ocorrido na região metropolitana de Belo Horizonte matou toda a família do coordenador do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas), Guilherme José Ferreira da Silva, de 40 anos. A batida ocorreu na noite de sábado, 13, e o único que havia saído com vida do local, Vitor Medeiros Silva, de 8, morreu na madrugada deste domingo, 14, no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII (HPS), na capital.