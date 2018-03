Acidente mata três e fere uma criança em Santa Catarina Três pessoas morreram e um menino de 5 anos ficou ferido em um acidente na altura do quilômetro 280 da BR-282, em Herval do Oeste, Santa Catarina, na tarde de ontem (5). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 14h, o carro que elas ocupavam despencou de uma ponte de cerca de 20 metros e caiu em um rio. Morreram no acidente, o motorista do veículo, Juliano Pedroso e as passageiras Tatiane Ribeiro Miranda e Denise Ferreira da Silva, ambas de 22 anos. Já o menino Mateus Pompeu da Silva ficou gravemente ferido e foi encaminhado a um pronto-socorro da região. As causas do acidente não foram informadas.