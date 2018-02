Acidente mata três pessoas e bloqueia Rodovia Dutra

De acordo com a concessionária que administra o trecho, o congestionamento se estendia do quilômetro 216 ao 227. Viaturas dos bombeiros continuam no local socorrendo as vítimas.

O sistema Anhanguera-Bandeirantes também registrou lentidão devido ao excesso de veículos e ao congestionamento das Marginais do Tietê e do Pinheiros. Quem seguia para São Paulo pela pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes enfrentou tráfego lento entre os quilômetros 18 e 11. Quem seguia pela Rodovia Anhanguera teve que reduzir a velocidade do quilômetro 16 ao 11.

Já na capital, a Companhia de Engenharia e Tráfego (CET) registrava 88 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas por volta das 09h10, número considerado dentro da média para o horário. A via mais congestionada era a Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 5,6 quilômetros de congestionamento da Rodovia Castelo Branco até a Cidade Universitária.