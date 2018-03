Acidente na Anchieta deixa um morto em SP

Uma pessoa morreu após um acidente na pista sentido capital da Rodovia Anchieta, por volta das 8h30 desta terça-feira, 19. O veículo de passeio colidiu com um talude da via, na altura do km 46, no trecho de serra, segundo a concessionária Ecovias. O trecho no local foi bloqueado também por conta da instalação de dispositivos de segurança. A previsão é de que o trecho seja liberado às 21 horas. Nesta manhã, o tráfego estava normal no sistema Anchieta-Imigrantes, que operava no esquema 5X3. A descida era feita pelas pistas sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Para a subida da serra, o motorista utilizava a pista norte rodovia dos Imigrantes.