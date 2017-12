Acidente na Anchieta deixou pelo menos 5 mortos Pelo menos cinco pessoas morreram carbonizadas hoje em um acidente entre um caminhão carregado com álcool e um ônibus coletivo da Viação Piracicabana no trecho de serra da rodovia Anchieta. De acordo com a assessoria de imprensa da empresa de ônibus, o motorista Antonio Fabio dos Santos é uma das vítimas. As outras três seriam o motorista do caminhão e dois passageiros da linha nove, que circula nos bairros Cota 200 e Cota 400, na serra. O acidente aconteceu por volta das 16h30, quando o caminhão teria tombado e atingido o ônibus, que estava parado em um ponto na altura do quilômetro 46 da pista sul da rodovia, na descida da serra. O caminhão explodiu e os dois veículos pegaram fogo. Além dos corpos das vítimas fatais, o Corpo de Bombeiros e equipe do resgate da Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, não encontraram nenhum outro ferido. Por volta das 20h15, os bombeiros realizavam o trabalho de rescaldo. O tráfego foi desviado para a pista norte da Anchieta, que teve seu sentido invertido e está operando no sentido litoral. A descida é feita pela pista sul da rodovia dos Imigrantes e pista norte da via Anchieta. Para o retorno à capital, o motorista utiliza a pista norte da rodovia dos Imigrantes.