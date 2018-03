Acidente na BR-101 mata 9 pessoas e deixa 20 feridos Nove pessoas morreram após um acidente na BR-101 na manhã nesta quinta-feira, 15, no Estado da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um ônibus capotou na altura do km 896, na região da cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano. Outras 20 pessoas ficaram feridas e estão sendo encaminhas ao hospital da cidade.