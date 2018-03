Acidente na BR-153 causa morte de criança em MG Uma criança morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas, no fim da manhã de ontem (5), após um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete na altura do quilômetro 166 da BR-153, em Comendador Gomes, Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 11 horas, uma caminhonete invadiu a contramão e se chocou contra um carro. Bernardo Mafacioli, de 9 anos, morreu na hora. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Frutal. Os outros três ocupantes do carro, todos da mesma família, Rudimar Mafacioli, Adriana Denise da Silva Mafacioli, de 40 anos, e Téo Mafacioli, de 2 anos, ficaram gravemente feridos e foram encaminhados ao Hospital Frei Gabriel de Frutal. Já os ocupantes da caminhonete Antônio Rodrigues da Silva, de 51 anos, e Roberto Martins do Nascimento, de 42 anos, saíram ilesos.