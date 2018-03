Acidente na Dutra deixa 5 mortos em Guaratinguetá (SP) Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus fretado, da Viação Translourdes, por volta das 3h15 desta manhã, na altura do km 67 da Rodovia Presidente Dutra, em Guaratinguetá, na divisa com Aparecida, no Vale do Paraíba, deixou um saldo de 5 mortos e pelo menos 10 feridos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão, que transportava ovos, seguia na pista sentido SP-RJ quando perdeu o controle da direção e bateu contra a mureta central. Com o impacto, o baú do caminhão foi arremessado para a outra pista. Para desviar da estrutura metálica do caminhão, o motorista do ônibus, que transportava moradores de Cruzeiro, também no Vale do Paraíba, fez uma manobra brusca e bateu lateralmente contra uma carreta, que acabou caindo em uma ribanceira. O coletivo tombou na pista. Nenhum dos ocupantes dos veículos de carga se feriu. A faixa da direita da rodovia e o acostamento na pista RJ-SP estão interditados. Às 5h desta manhã, o congestionamento chegava a quase dois quilômetros.