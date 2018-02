Acidente na Dutra deixa dois feridos graves

O motorista de um dos veículos afirma ter parado após um caminhão o fechar. Dois automóveis que seguiam atrás acabaram colidindo na traseira do carro. Os condutores desceram e passaram a sinalizar com as mãos para os outros veículos. Foi quando um Volkswagen Logus atropelou três das pessoas que estavam na via.

Quando o guincho removia um dos automóveis envolvidos na batida, já com sinalização na pista, um Fiat Uno não parou e colidiu com o guincho. Ninguém se feriu neste acidente.

Dois dos atropelados foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital Geral de Guarulhos em estado grave. A terceira vítima foi socorrida ao Hospital Carlos Chagas com ferimentos leves.