Acidente na Dutra mata dois na região de Guararema-SP Um casal morreu em um acidente no começo da manhã de hoje na Rodovia Presidente Dutra, na região de Guararema, no interior de São Paulo. Por volta das 6 horas, um veículo de passeio, que estava estacionado no acostamento da via, foi atingido por uma carreta, na altura do quilômetro 176, sentido Rio de Janeiro.