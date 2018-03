Acidente na Régis deixa um morto em SP Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente de trânsito que interditou totalmente as duas pistas da Rodovia Régis Bittencourt, na manhã desta quinta-feira, 9. Uma carreta bateu em uma passarela, na altura do km 285, em Itapecerica da Serra, Grande São Paulo, por volta das 6 horas. O impacto fez o veículo tombar e pegar fogo. Dois carros, que vinham atrás da carreta, se envolveram no acidente. O motorista de um desses veículos morreu.